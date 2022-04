Ao menos 13 ficam feridos em ataque a tiros no metrô de Nova York, nos EUA

Nova York tem registrado aumento nos tiroteios. No primeiro quarto de 2022, foram 296 incidentes, contra 260 no mesmo período em 2021, de acordo com números divulgados pela polícia local e reportados pelo jornal The New York Times. Por outro lado, os casos de homicídio caíram.

A Polícia de Nova York foi acionada para o caso por volta das 9h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (12), de acordo com o próprio órgão, que afirma ter sido comunicado sobre haver uma pessoa baleada em uma estação no Brooklyn.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 13 pessoas ficaram feridas em um suposto tiroteio em uma estação de metrô no bairro do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, segundo autoridades locais.

