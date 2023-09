Antiga capital do HIV pode acabar com transmissão do vírus; entenda

O distrito de Inner Sydney, na Austrália, está perto de se tornar o primeiro lugar do mundo a atingir a meta da ONU de acabar com a transmissão do HIV.

De acordo com um estudo apresentado na Conferência Científica sobre HIV da International AIDS Society, novas infecções por HIV entre gays no interior de Sydney caíram 88% entre 2010 e 2022.

Em 2022, apenas 11 novos casos de HIV foram registrados no distrito, uma queda significativa em relação aos 100 casos registrados em 2010.

O declínio nas infecções por HIV em Sydney é atribuído a testagem universal e tratamento precoce para pessoas com HIV com o PreP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV). Isso mostra que é possível acabar com a transmissão do HIV em populações vulneráveis, mesmo em países com altos índices de infecção.

Segundo a coluna Viva Bem do site UOL, os números positivos também podem ser vistos em Amsterdã, na Holanda. Antes um dos lugares com alto índice de infecções, o país informou essa semana houve uma queda de 95% nesta incidência e registrou somente 9 novos casos de infecção por HIV em 2022.

A eliminação da transmissão de HIV ainda não é uma realidade, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS). Entretanto, a OMS tem uma meta para eliminar a Aids até 2030.