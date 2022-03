Ameaça nuclear pesa sobre toda a humanidade, diz Michelle Bachelet na ONU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de milhões de pessoas estão em "perigo potencialmente mortal" na Ucrânia à medida que as operações militares russas aumentam com bombardeios em grandes cidades, disse a principal autoridade de direitos humanos da ONU nesta quinta-feira (3), Michelle Bachelet.

