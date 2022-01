Amazon pretende enviar Alexa ao espaço em missão da Nasa

A Amazonas anunciou, na última terça-feira (5), planos de enviar a assistente de voz Alexa ao espaço como parte da missão Artemis I. Segundo a CNN Business, a missão da Nasa será não-tripulada e fornecerá bases para o retorno de humanos à Lua. Os planos são que a Alexa se junte a jornada ao redor da Lua como parte do Callisto, uma carga útil de demonstração de tecnologia, construída em colaboração com engenheiros Lockheed Martin e Cisco. O Artemis I está programado para decolar neste ano. As previsões estão para o mês de fevereiro, março ou abril.

