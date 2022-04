Alto executivo de banco deixa a Rússia para lutar na Ucrânia

"Eu não posso observar de fora o que a Rússia estava fazendo com minha terra natal", disse ele, que estava havia seis anos no banco, além de outros 16 na estatal. Para ele, a ida a Kiev é um ato de contrição.

O Gazprombank é o braço financeiro da Gazprom, gigante estatal do gás que cortou o envio do produto para Polônia e Bulgária —os países da Otan se negaram a pagar em rublos, nova exigência de Moscou a "países não amigáveis" para tentar fortalecer a divisa nacional.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente do Gazprombank, Igor Volubuev, abandonou a Rússia e foi para a Ucrânia, onde nasceu, para se voluntariar e lutar contra a invasão do Kremlin.

