Alexa desafia criança de 10 anos a encostar moeda em tomada com carregador

A assistente virtual Alexa desafiou uma criança de 10 anos nos Estados Unidos a encostar uma moeda nos pinos de um carregador de celular conectado em uma tomada. O caso aconteceu quando a criança brincava de desafio de exercícios físicos na companhia da mãe, Krintin Livdahl. Ela relatou o assunto no Twitter: "Estávamos fazendo alguns desafios de exercícios físicos como ficar deitada ou rolar segurando um sapato com os pés, passados por um professor no YouTube um pouco antes. Ela queria mais um (desafio)". Em seguida, a Alexa sugeriu à criança o desafio perigoso. A brincadeira é conhecida na internet como "o desafio da moeda", e já circulou entre jovens na plataforma TikTok há cerca de um ano. A mãe da criança disse ter gritado após a fala da assistente virtual: "Não! Alexa!, não!", disse. Em seguida, o auto falante Echo respondeu que a criança é "esperta demais para fazer algo assim", relatou Krintin no Twitter. A Amazon esclareceu que após ser acionada sobre a situação, a Alexa passou por uma atualização para que a sugestão desse desafio não ocorra novamente. "Assim que soubemos desse erro, nós tomamos uma rápida ação para consertá-lo".

