Alerta mundial: Tóquio tem novo recorde em 6 meses com 1.149 novos casos de Covid-19

Por causa do temor de que causariam um surto de infecções, as Olimpíadas perderam apoio público no Japão. Mesmo que nenhum espectador tenha permissão para entrar nas instalações esportivas, o vírus segue como ameaça.

A cidade-sede das Olimpíadas do Japão, Tóquio, registrou 1.149 casos de covid-19 nesta quarta-feira (14). Segundo autoridades de saúde do Japão, este é o maior número em 6 meses.

