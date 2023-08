Alemão é preso acusado de manter mulher em cárcere privado desde 2011

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia encontrou no nordeste da França uma mulher de 53 anos que afirma ter sido sequestrada em 2011 pelo marido, um homem de 55 anos, de acordo com a Procuradoria local nesta segunda-feira (7).

A mulher estava seminua em um quarto na cidade de Forbach e tinha a cabeça raspada, estava desnutrida e apresentava fraturas. A polícia prendeu o homem, e a mulher foi hospitalizada. Ambos são alemães.

O procurador Olivier Glady minimizou as publicações na mídia de que a casa tinha grades para prender a mulher. Segundo ele, as barras, na verdade, garantiam que os nove gatos do casal não escapassem. Ele afirmou ainda não haver traços de sangue ou de violência no momento em que a mulher foi encontrada.

De acordo com a rádio RMC, o primeiro veículo de comunicação a noticiar o caso, a mulher apresentava fraturas "nas duas pernas e nos dedos". Os primeiros indícios apontam que ela provavelmente sofreu tortura, segundo uma fonte policial, e uma cama de tortura teria sido encontrada no apartamento do casal.

Uma fonte da polícia de Metz, no nordeste da França, ressaltou à agência de notícias AFP que é cedo para chegar a qualquer conclusão e que diversas checagens estão sendo realizadas. Segundo o procurador Glady, a mulher conseguiu um telefone e ligou para a polícia alemã, que notificou a polícia francesa.

A Justiça abriu uma investigação para apurar a ocorrência de "sequestro, estupro com agravante e atos de tortura e barbárie", de acordo com a BFMTV, e os agentes teriam encontrado um diário no qual o homem "teria anotado seus atos e os momentos em que alimentava a vítima", segundo a RMC.

A agência de notícias Reuters não conseguiu entrar em contato com representantes do homem preso.