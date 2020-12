Alemanha: Idosa de 101 anos é a primeira vacinada contra Covid-19

Uma idosa de 101 anos foi a primeira a receber a vacina contra a Covid-19, neste sábado (26), na Alemanha. Edith Kwoizalla reside em um asilo em Halberstadt, no leste do país.

De acordo com a agência de notícias Reuters, outros 40 moradores e dez funcionários do local receberam a primeira dose do imunizante desenvolvido pela BioNtech e a Pfizer.

Hoje (27) a campanha teve início oficialmente no país. O governo alemão espera distribuir 1,3 milhão de doses entre os 16 estados federados antes de 2021. É esperado que cerca de 700 mil doses semanais sejam administradas a partir de janeiro.

O país garantiu 300 milhões de doses e tem mais de 400 centros de vacinação para atender seus cerca de 83 milhões de habitantes.