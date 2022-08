Agressor premeditou ataque a Salman Rushdie

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, condenou o ataque. "Em nenhum caso a violência é uma resposta a palavras ditas ou escritas por outros no exercício das liberdades de opinião e expressão", disse. (Com agências internacionais)

Sua nomeação como cavaleiro da rainha Elizabeth II em 2007 gerou uma onda de protestos no Irã e no Paquistão, cujo ministro chegou a considerar que seria uma honra matá-lo em um ato suicida.

Mesmo com a ameaça constante diminuindo aos poucos a partir do final da década de 1990, os eventos literários a que Rushdie comparecia eram sujeitos a ameaças ou boicotes.

A vida de Rushdie mudou completamente depois da publicação de Versos Satânicos em 1988. Os muçulmanos ficaram furiosos com a obra, que eles consideraram uma blasfêmia. O aiatolá Khomeini ordenou a morte do escritor, e Rushdie passou quase uma década escondido, durante a qual nem seus filhos sabiam onde morava.

A mensagem foi semelhante na mídia conservadora do Irã. Um dos jornais conservadores disse que o pescoço do demônio havia sido cortado por uma faca

No Irã, o ataque ao escritor foi recebido com júbilo entre religiosos xiitas. "Fiquei muito feliz em ouvir a notícia", disse Mehrab Bigdeli, um homem de 50 anos que estuda para se tornar um clérigo muçulmano.

Informações preliminares indicam que a família de Matar vem de Yaroun, uma cidade no sul do Líbano. Moradores da cidade disseram ontem que os pais de Matar são divorciados e que seu pai, um pastor, ainda mora lá. Jornalistas que tentaram se aproximar dele foram expulsos. Matar nasceu e cresceu nos Estados Unidos.

A polícia do Estado de Nova York disse em uma entrevista coletiva na tarde de sexta-feira que não havia indicação de um motivo, mas que eles estavam trabalhando com o FBI nas investigações.

Rushdie respirava ontem com auxílio de aparelhos depois de passar por horas de cirurgia, de acordo com um e-mail de seu agente, Andrew Wylie. Segundo ele, o estado de saúde do autor era grave.

Hadi Matar usava um macacão listrado, algemas e sapatos cor de laranja brilhantes, mas não deu declarações ao juiz. Nathaniel Barone, seu defensor público, entrou com uma declaração de inocência em seu nome. Matar foi detido sem fiança, e sua próxima audiência no tribunal foi marcada para 19 de agosto às 15h.

A promotoria do Estado de Nova York acusou ontem Hadi Matar, suspeito de esfaquear o escritor britânico de origem indiana Salman Rushdie, de premeditar o crime. O escritor, que durante a Revolução Islâmica do Irã foi jurado de morte pelo aiatolá Khomeini, foi atacado ao menos dez vezes em um evento literário na sexta-feira.

