Agência espacial australiana encontra objeto cilíndrico misterioso em praia

O cilindro se assemelha a uma peça de um modelo de foguete indiano frequentemente usado para lançar satélites, segundo apurou o site India Today. Especula-se que o objeto possa ser proveniente do lançamento do Chandrayaan-3, da Índia. Ele chegou a ser visto nos céus da Austrália, pois sua trajetória incluiu o continente.

A Agência Espacial Australiana está realizando investigações sobre o cilindro e está em contato com agências internacionais para obter mais informações. "Como a origem do objeto é desconhecida, a comunidade deve evitar manuseá-lo ou tentar movê-lo", informou a agência, em um post no Twitter.

