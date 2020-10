Agência aponta mais de 250 mil mortes por Covid-19 na Europa

A agência de notícias France Presse divulgou um levantamento em que aponta que a Europa registrou mais de 250 mil mortes por complicações do novo coronavírus até este domingo (18). Conforme informações do Sistema Globo, o número equivale a um quinto de todas as mortes por Covid-19 no mundo.

Ao todo, desde o início da pandemia, foram 250.030 mortes confirmadas por Covid-19 em todo o continente, que registra também mais de 7,3 milhões de casos da doença. Veja o ranking dos país com o número de mortes:

Reino Unido (43.646)

Itália (36.543)

Espanha (33.775)

França (33.392)

Rússia (24.187)

A Europa, que já foi apontado como epicentro da pandemia no mundo, voltou a tomar medidas duras para conter um novo avanço da doença.