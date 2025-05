AfD tem status de partido de extrema direita ratificado na Alemanha

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - A AfD, Alternativa para Alemanha, teve a classificação de partido de extremista ratificada pelo Escritório Federal de Proteção à Constituição, o serviço de inteligência do país. De acordo com comunicado do órgão divulgado nesta sexta-feira (2), a AfD "é definitivamente uma organização de extrema direita".

"A concepção de povo baseada em etnia e ancestralidade que predomina no partido não é compatível com a ordem democrática livre", explica o órgão, que já havia rotulado o partido como extremista em 2021, com a ressalva de que o status ainda demandava mais investigações para ser ratificado.

O processo foi encerrado agora, com um relatório de 1.100 páginas, e concede ao governo mais poder para monitorar a legenda e seus integrantes, em um momento sensível da política alemã.

A AfD anunciou que irá contestar a classificação na Justiça e "continuará a se defender legalmente contra essas declarações difamatórias que colocam em risco a democracia". Ao mesmo tempo, enfrentará renovada ofensiva por seu banimento em um momento de grande ascensão.

Dona da segunda maior bancada do Parlamento, obtida nas eleições de fevereiro, resultado inédito no pós-guerra, a AfD buscava nas últimas semanas se consolidar como uma corrente legítima do processo político do país, buscando eleger um vice-presidente do Bundestag e a liderança de comissões parlamentares. Seu peso eleitoral justificaria a demanda.

Ocorre que os outros partidos mantém um cordão sanitário da legenda, que tem integrantes investigados por discurso de ódio e neonazismo e defende uma plataforma considerada xenófoba e racista.

Por seu turno, a AfD afirma que o "Brandmauer", ou firewall, como o isolamento da sigla é conhecido, está sendo não só desautorizado pelas urnas como provando que os partidos de centro trabalham em cartel para comandar o país.

Nancy Faeser, ministra do Interior, correu para para dizer que o relatório do departamento de inteligência, BfV na sigla em alemão, "é um exame abrangente e neutro" e que está dissociado da eleição ou de pesquisas eleitorais.

Os levantamentos de intenção de voto são frequentes na Alemanha, e os resultados das últimas semanas mostram que o partido de Alice Weidel, a candidata que ganhou voz planetária em live com Elon Musk no início do ano, já está numericamente à frente da aliança CDU/CSU, de Friedrich Merz.

Marco Rubio, secretário de Estado americano, declarou no X que a decisão era uma "tirania disfarçada" e que a Alemanha deveria reverter seu curso. Antes das eleições, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, já havia classificado o firewall como uma ameaça à democracia, gerando forte reação do governo alemão.

Nesta sexta, Vance comparou a decisão do serviço de inteligência ao Muro de Berlim. "O Ocidente derrubou o Muro de Berlim. E ele foi reconstruído, não pelos soviéticos nem pelos russos, mas sim pelo establishment alemão", escreveu ele no X.

Merz deve ser confirmado como primeiro-ministro na próxima terça (6) e já enfrenta uma crise de popularidade, a despeito de ter antecipado votação de projeto no Bundestag e pavimentado o caminho para seu governo que promete ser transformador. Setores da CDU, preocupados com a falta de confiança detectada nas pesquisas, ensaiaram um discurso de maior aceitação da AfD para tirar da legenda o argumento de isolamento antidemocrático. Após uma chuva de críticas, recuaram.

Contribui para a impressão de conveniência no timing do relatório, que era previsto para o ano passado, sua existência ter sido divulgada no apagar das luzes do governo Olaf Scholz.

O social-democrata, no entanto, pediu calma na discussão de um eventual banimento da AfD, cenário que se vislumbra diante das conclusões do BfV. "Não é algo que se faz às pressas."

A ofensiva para banir o partido habita há anos os corredores do Parlamento, mas até aqui não ganhou volume, apesar de grandes manifestações populares, incluindo a que reuniu 160 mil pessoas em Berlim no mês de fevereiro.

Em entrevista ao jornal Bild, Lars Klingbeil, líder do SPD e articulador da futura coalizão de governo com a CDU de Merz, afirmou que "a AfD é um ataque à Alemanha". "Eles querem um país diferente, querem destruir nossa democracia. Devemos levar isso muito a sério", disse o futuro ministro das Finanças, deixando claro que o próximo governo analisará a possibilidade de banimento.

Segundo a imprensa alemã, o documento do serviço de inteligência reúne manifestações de políticos da legenda que comprovam uma "compreensão excludente das pessoas".

O partido tem como objetivo, de acordo com o BfV, excluir determinados grupos de participação igualitária na sociedade, colocá-los em desvantagem e não tratá-los igualmente em termos legais.

"Declarações e posições do partido e dos principais representantes da AfD violam o princípio da dignidade humana." Foram colecionadas menções sobre deportação em massa, reimigração, teoria da grande substituição e outros mantras do discurso populista europeu; também foi analisada a frequência de uso de expressões mais locais, como "alemães de passaporte" e "imigrantes com faca".

"A AfD considera os cidadãos alemães com histórico de migração de países muçulmanos, por exemplo, como não sendo membros iguais do povo alemão", diz outro trecho do relatório.

Em comunicado, os líderes do partido, Tino Chrupalla e Weidel, afirmaram que a AfD "está sendo publicamente desacreditada e criminalizada pouco antes da mudança do governo".