Aeromoça sofre fratura na coluna e fica sem se mexer após impacto durante pouso de avião

O voo WN-2029, do Boeing 737-700, da Southwest Airlines, se preparava para pousar, mas devido à pista curta, a aeronave estava com flutuação mínima e acabou tendo impacto mais forte que o previsto.

Uma aeromoça sofreu uma grave fratura na coluna após um avião fazer um pouso 'forte' em um aeroporto em Santa Ana, na Califórnia, nos Estados Unidos. O fato aconteceu no dia 1º de julho, mas o relatório com a confirmação do incidente foi divulgado na última na sexta-feira (5).

