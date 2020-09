Aeromoça é presa por tráfico de drogas após perder emprego na pandemia

A aeromoça Alexandra Dobre, foi presa e condenada a 28 meses de prisão, após se envolver com o tráfico de drogas. Conforme o promotor do caso, policiais pararam seu carro em Staffordshire, na Inglaterra, e encontraram 6 invólucros com cocaína. Ela ainda foi evasiva ao responder aos policiais onde estava morando.

Segundo o Daily Star, a mulher teria perdido o emprego na pandemia e para sustentar a família teria aceitado a proposta de um homem, que ela conheceu por um aplicativo de namoro, que ofereceu aluguel reduzido caso ela aceitasse armazenar drogas em seu flat.

A polícia descobriu seu endereço e encontrou 81 pequenos sacos de pó branco, escondidos em uma mesa de cabeceira, que deram positivo para cocaína. Outros seis sacos lacrados da substância "classe A" foram encontrados. No total, os 19,4 gramas tinham um valor de rua estimado entre 1.740 e 2.610 libras, cerca de R$ 12 mil a R$ 19 mil.

Alexandra confessou o crime de posse de drogas com intenção de tráfico.

Ao condená-la aos 28 meses de prisão, o juiz David Fletcher disse que ela tinha consciência que o que estava fazendo era um crime, e na sentença à ré acrescentou, "era uma substância de classe A, cujo consumo causa miséria. Você foi uma peça importante nessa roda do suprimento dessa droga em particular".

O dono do apartamento ainda não foi encontrado.