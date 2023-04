Advogada brasileira morre após sofrer parada cardíaca em voo para os EUA

As doações para ajudar no traslado da advogada são recebidas pela irmã dela, Tamires Raimundo, por meio de transferência bancária ( [email protected] ).

Ela viajava para os Estados Unidos para participar do evento Brazil at Silicon Valley como ouvinte. O voo dela posaria em Houston para fazer uma escala com destino a São Francisco.

Sara é uma das fundadoras da UnicaInstância, empresa que ajuda consumidores das classes C, D e E a resolverem problemas jurídicos com empresas prestadoras de serviço de forma gratuita.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma advogada brasileira de 32 anos morreu, na sexta-feira (21), após sofrer uma parada cardíaca em um voo do Rio de Janeiro para Houston, no Texas.

