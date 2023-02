Adolescente é resgatada viva após passar 10 dias sob escombros de prédio na Turquia

O governo turco atualizou o número de mortos para 36.187 e as buscas seguem ininterruptas no país. Na Síria, que também foi devastada pelo terremoto, os óbitos subiram para 5.800 pessoas.

A garota foi achada na província de Kahramanmaras, no sudeste do país, e sobreviveu a mais de 248 horas sob os destroços. Imagens que circularam pelo mundo mostram o momento em que a vítima é removida pela equipe de resgates e é levada às pressas para um hospital.

Uma adolescente de 17 anos foi resgatada com vida dos escombros de um prédio 10 dias depois do terremoto mais letal da história da Turquia.

