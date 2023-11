Adolescente cria colher inteligente que ajuda a controlar tremores do Parkinson

Uma colher semelhante é vendia por empresas americanas que custa cerca de US$ 200 e a invenção do indiano deve custar US$ 80.

O indiano Aarav Anil, de 17 anos, criou uma colher que ajuda na refeição das pessoas que possuem mãos trêmulas, muitas vezes derivadas do mal de Parkinson, conforme publicou o The Guardian.

