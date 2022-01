Acusada de tentar matar a mãe é diagnosticada com TPM grave

A inglesa Nikki Owen, cresceu no condado de Kent entre as décadas de 1960 e 1970, e passou por muitas turbulências na vida familiar e pessoal, até ser diagnosticada com síndrome pré-menstrual, mais conhecida como tensão pré-menstrual (TPM). Segundo o BBC, aos 18 anos, Nikki chegou a colocar fogo na casa da família quando a sua mãe estava lá dentro, o que já havia acontecido um mês antes. Após denúncia, Nikki foi detida e passou alguns meses na prisão. O pai queria ir vê-la, e uma das guardas o deixou olhar pela fresta da porta. "Aquele foi o pior momento da minha vida... meu pai estava tentando ser tão corajoso, e ele me disse: 'Vamos descobrir o que há de errado com você, minha menina, não vou te decepcionar''', disse Nikki. "Eu só queria que papai resolvesse e me dissesse por quê.", completou. O pai, desesperado porque não conseguia entender por que havia momentos em que Nikki era tão normal e em outros, se tornava tão violenta, resolveu chamar oito psiquiatras para ter opiniões diferentes. Ao ler os relatórios, o pai de Nikki disse que não tinha como aceitar e que queria ir ao fundo da questão. "Ele foi ver um dos psiquiatras, que disse que ele e minha mãe deveriam concentrar suas vidas no meu irmão e na minha irmã e me esquecer, porque eu nunca seria livre, e que ele suspeitava que tivesse algo a ver com o sistema endócrino… Ele chegou em casa e foi direto para a biblioteca, onde começou a fazer pesquisas sobre o sistema endócrino, e encontrou uma ligação com os hormônios." Mais tarde, em uma consulta com sua própria médica, quando ela perguntou a ele sobre sua filha Nicola, ele contou a história. Ela, surpresa, mencionou um artigo que lera recentemente, escrito por uma mulher, que dizia: "Sua menstruação está deixando você louca?" Naquele momento, ele pensou que poderia haver algo ali. Quando leu o artigo, teve certeza. Até o resultado de seus exames e o diagnóstico de síndrome pré-menstrual grave, Nikki passou por séries de ataques e até tentativas de suicídios. O caso dela entrou para a história na Inglaterra como a primeira vez que a TPM foi usada como um fator atenuante em um processo criminal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.