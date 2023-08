Acusação contra Trump se baseia em lei para combater crime organizado; entenda

Por outro lado, um problema da legislação, de acordo com especialistas, é que ela é muito complexa, o que dificultaria a compreensão pelos jurados. Esses casos também tendem a ser mais demorados porque envolvem muitos réus –no caso de Trump, por exemplo, uma mesma testemunha pode ser questionada durante o julgamento pelos advogados do republicano e de cada um dos outros 18 réus.

Assim, uma pessoa pode ser denunciada por participar de uma organização criminosa junto com outras se for acusada de ao menos dois crimes –número necessário para argumentar que havia um padrão. Nos últimos anos, crimes de colarinho branco e esquemas de pirâmide, por exemplo, também foram alvo da lei.

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Em um período de duas semanas, Donald Trump foi acusado tanto de defraudar os Estados Unidos quanto de fazer parte do crime organizado. Isso porque a denúncia mais recente contra o ex-presidente americano, apresentada nesta segunda-feira (14), no estado da Geórgia, baseia-se em uma legislação conhecida como Rico, sigla em inglês para "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations".

