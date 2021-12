Acidente com castelo inflável em escola mata 5 crianças na Austrália

A mensagem teve uma atualização algumas horas depois: "Aconteceu um acidente na área da nossa escola. Vamos fechar a escola pelo resto do dia. Pedimos que os pais venham buscar seus filhos com urgência".

"O objetivo do dia é comemorar um ano de sucesso e aproveitar algumas atividades divertidas com os colegas de classe", afirmou a instituição, em sua página no Facebook.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, descreveu o incidente como "devastador e comovente". "Crianças pequenas em um dia divertido, junto com suas famílias, e tudo se transforma em uma tragédia horrível nessa época do ano. Isso parte o coração", disse.

Inicialmente, a polícia informou que haviam morrido dois meninos e duas meninas com idades entre 10 e 12 anos e que várias outras crianças estavam feridas, quatro em estado grave. Mais tarde, foi divulgado que um quinto aluno não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

