Acesso a aborto é direito humano, declara Parlamento Europeu

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou ser necessária uma discussão "franca e firme" sobre os valores da Europa, "baseados na dignidade de cada pessoa e na luta contra a discriminação". Ele disse que respeita a soberania da Hungria, mas que "a lei proposta não está de acordo com nossos valores e com o que é a Europa".

Nesta quinta, chegou a 17 o número de signatários de uma carta conjunta que promete "lutar contra a discriminação da comunidade LGBTI". O documento, dirigido aos presidentes da Comissão Europeia, do Conselho da UE e do Conselho Europeu, não cita a Hungria, mas foi elaborado em meio a forte reação contra nova lei húngara considerada anti-LGBT.

A resolução, aprovada por 378 votos a favor e 255 contra, afirma que qualquer interferência no acesso à contracepção, ao aborto, ao tratamento de infertilidade ou à assistência à maternidade "são uma forma de violência contra as mulheres e meninas e impedem o progresso em direção à igualdade de gênero".

"Essa votação marca a primeira resistência real a uma pauta regressiva que há anos atropela os direitos das mulheres na Europa. A maioria dos eurodeputados deixou clara a sua posição", afirmou o autor do texto o eurodeputado croata Predrag Fred Matic, do Partido Socialista.

O texto não tem poder vinculativo -cada país é soberano para fazer suas próprias leis a respeito-, mas a votação eleva a pressão sobre países como a Polônia, que restringiu a quase zero as possibilidades de aborto legal, e a Hungria, que limitou o ensino sobre sexualidade nas escolas públicas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.