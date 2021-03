600 crianças são vacinadas contra Covid-19 em Israel

Um estudo com crianças de 12 a 15 anos está sendo conduzido pela Pfizer e eles esperam iniciar brevemente outro com crianças de 5 a 11 anos.

Israel imunizou 600 crianças entre 12 e 16 anos com a vacina da Pfizer. Segundo a The Guardian, o grupo não teve efeitos colaterais graves.

