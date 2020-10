4 - Médico de Trump indica que diagnóstico de Covid ocorreu um dia antes e depois volta atrás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico da Casa Branca, Sean Conley, indicou durante uma entrevista coletiva neste sábado (3) que o presidente recebeu o diagnóstico de coronavírus na quarta (30), mais de 24 horas antes da situação ser revelada ao público.

Horas depois, porém, a Casa Branca emitiu um comunicado em que Conley afirma que se enganou e que o diagnóstico aconteceu na noite de quinta (1º) -o anúncio para o público foi feito na madrugada de sexta (2).

Durante a entrevista sobre a situação de Trump na manhã deste sábado, o médico afirmou que Trump estava "há apenas 72 horas com o diagnóstico", ou seja, o presidente teria recebido o diagnóstico na manhã de quarta.

A frase dele imediatamente levou a uma série de especulações na imprensa americana, com a possibilidade do presidente ter escondido o diagnóstico do público por mais de um dia.

Mas na errata divulgada pela Casa Branca, Conley afirma que cometeu um equivoco. Segundo o médico, o correto seria dizer que Trump está em seu terceiro dia com coronavírus -quinta, sexta e sábado.