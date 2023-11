160 crianças morrem todos os dias em Gaza, diz porta-voz da OMS

Com o agravamento da questão humanitária na região, as equipes da ONU fizeram nesta terça um apelo por acesso ampliado à região.

Segundo Lindmeier, em média 160 crianças morrem todos os dias em Gaza. No total, 10.569 palestinos, incluindo 4.324 crianças, foram mortos no território desde o dia 7 de outubro, quando Israel declarou guerra após atos terroristas do Hamas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.