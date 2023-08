10 mil pessoas mudam de nome para 'Subway' em troca de sanduíches grátis

Fundada em 1965, a rede ainda pertence às famílias de seus fundadores. Com sede em Connecticut, conta com mais de 37 mil restaurantes em mais de 100 países.

A promoção segue a estreia do Subway no ramo de carnes frescas fatiadas em restaurantes dos EUA, bem como uma reconfiguração do restante de seu menu.

A mudança de nome foi a proposta de uma campanha lançada no mês passado em que as pessoas tinham 96 horas para mudar seus nomes legalmente.

