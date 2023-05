Multivacinação pode impedir entrada de doenças detectadas próximas a Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus está convocando a população para participar da Campanha Nacional de Multivacinação, principalmente diante da confirmação de novos casos de doenças graves, e imunopreveníveis, em áreas próximas da capital amazonense. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que executa a campanha em 171 salas de vacina, reforça que a imunização é uma das formas mais eficazes de impedir a reintrodução de doenças já erradicadas ou controladas na cidade.



A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que o Ministério da Saúde antecipou a abertura da campanha no Amazonas, ocorrida no último sábado, 13, por conta da confirmação de um caso de poliomielite no Peru, que faz fronteira com o estado.



“Os últimos casos de poliomielite registrados em Manaus foram em 1988, e no ano seguinte foi quando o país registrou o último caso da doença. A eliminação da doença foi possível graças à vacinação, que vinha atingindo quase 100% da população todos os anos, mas esse cenário mudou bastante nos últimos seis anos, quando a cobertura vacinal ficou abaixo da meta, o que significa que as pessoas estão vulneráveis para contrair a doença, que deixa sequelas permanentes, se entrarem em contato com o vírus”, explica.



Shádia acrescenta que a proximidade de casos de difteria também preocupa, já que pessoas foram diagnosticadas com a doença no município de Sifontes, na Venezuela, país que também faz fronteira com o País, principalmente com os estados da região Norte. Desde 2004, o Amazonas registrou apenas dois casos de difteria, sendo o último em 2010.



Outro sinal de alerta monitorado pela Semsa é o caso de febre amarela confirmado recentemente na cidade de Maraã. A secretária lembra que a capital amazonense não registra casos de febre amarela desde 2001.



Campanha



A titular da Semsa pontua que a campanha de multivacinação é voltada às crianças e aos adolescentes de até 14 anos de idade, e será executada até o dia 25 deste mês. Ao buscar uma sala de vacina, os responsáveis precisam apresentar os seguintes documentos dos jovens: documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a caderneta de vacinação.



A lista com os endereços e horários de funcionamento das unidades incluídas na campanha pode ser conferida no link bit.ly/salasdevacinamanaus. Mais detalhes sobre a campanha de multivacinação podem ser acessados no site semsa.manaus.am.gov.br ou nas redes sociais da secretaria, no perfil @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.

Com informações da assessoria