Mulheres se desesperam durante assalto em Manaus; vídeo

Logo depois, o criminoso assalta outra mulher e uma criança. Elas descem a rua aos prantos e encontram com as primeiras vítimas do suspeito.

As imagens de câmeras de segurança mostram um motociclista se aproximando de duas mulheres que caminham na rua. Em seguida, ele desce da moto e aponta uma arma de fogo para as vítimas. Após o crime, uma das vítimas começa a chorar.

