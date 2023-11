Mulheres são presas suspeitas de drogarem e prostituírem adolescentes no Amazonas

Manaus/AM - Três mulheres, identificadas como Andreza Laranjeira dos Santos, 33, Dayane de Assis Ferreira, 26, e Ketelen Soares da Silva Pereira 21, foram presas suspeitas de embriagar, drogar e prostituir 12 adolescentes em uma casa no município de Manacapuru.

Segundo a polícia, as menores foram convidadas para uma festa na casa de Andreza, no bairro São José, e lá, foram obrigadas a manter relações sexuais com os convidados.

Conforme a polícia, os “convidados” eram homens e até outros adolescentes que pagavam para as suspeitas pelo sexo com as vítimas. Após denúncias, a polícia chegou ao local e descobriu o esquema de prostituição.

No imóvel, foram encontradas 12 garotas que foram resgatadas e encaminhadas à delegacia. Elas tinham vários hematomas pelo braço e algumas ainda estavam sob o efeito de drogas.

Duas crianças, de 8 meses e 4 anos, também foram achadas em outro cômodo do imóvel. Elas estavam em situação de abandono e foram entregues ao Conselho Tutelar.

A mais velha é filha de uma suspeita, o bebê, por sua vez, não tinha certidão de nascimento e a polícia investiga quem são os pais dele.