Mulher tem perna esmagada ao desembarcar de ônibus

Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o acidente. Além do motorista, os outros passageiros do coletivo serão ouvidos.

A servidora pública Maria da Conceição Amorim, de 58 anos, precisou teve a perna amputada após ser atropelada do ônibus de onde havia acabado de desembarcar em um ponto de ônibus na quarta-feira (17), em Ilhéus, no sul da Bahia.

