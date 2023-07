Mulher mata marido a facadas no Amazonas e se entrega à polícia após crime

Conforme a polícia, a mulher se entregou logo depois do assassinato e alegou legítima defesa. Ela relatou que era vítima de violência doméstica e que estava sendo agredida pelo companheiro no exato momento do crime.

Manaus/AM - Manoela Gomes, de 34 anos, foi presa após matar o marido a facadas nesse domingo (2), na cidade de Carauari, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.