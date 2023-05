Mulher é presa suspeita de matar o marido deficiente com ajuda do amante

Após a morte do homem, três dias após ser internado, a suspeita foi levada para a delegacia, onde disse que "o esposo teria caído embriagado, batendo com a cabeça ao chão".

Segundo a Folha, a vítima deu entrada em uma unidade de saúde com ferimentos graves. A mulher havia falado aos agentes de saúde que se tratava de um acidente doméstico, no entanto, os médicos notaram que as lesões teriam sido causadas por agressão física.

Uma mulher foi presa suspeita de espancar e matar o próprio marido, que tinha deficiência física, e afimar no hospital que ele havia apenas sofrido uma queda em casa. O caso aconteceu nesta terça-feira (16), no município de Jaborandi, na Bahia

