Mulher é encontrada morta em cova dias depois de ter sido espancada no mesmo local

O caso está tipificado como feminicídio e as investigações para saber a motivação do crime continuam.

Segundo informações da Polícia Civil, Rosiele foi encontrado com sinais de tortura e estava enterrada parcialmente com os pés e as mãos amarrados. No dia 2 de janeiro, ela havia sido encontrada no mesmo local, após ter sido brutalmente espancada e deixada para morrer.

Rosiele Costa Novais, de 18 anos, foi encontrada dentro de uma cova no mesmo lugar onde havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio no início deste ano. O caso aconteceu em Porto Seguro, na Bahia.

