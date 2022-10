Morre estudante baleado na cabeça por colega dentro de escola púbica

Morreu na noite desse sábado (8), o estudante Júlio César de Souza Alves, 15, baleado na cabeça por outro adolescente dentro de uma escola no município de Sobral, no Ceará, na última quarta-feira (5).

Júlio estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral e já havia suspeita de que ele havia tido morte cerebral, mas era necessária a realização de alguns exames para confirmar o óbito.

Além de Júlio, outros dois colegas de sala dele também foram feridos a tiros, mas já receberam alta e passam bem.

O atirador foi apreendido e na delegacia confessou que atirou nos colegas porque sofria bullying por parte deles.

O menor usou a arma de um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). para cometer a tragédia e entrou com a arma escondida debaixo do uniforme escolar no dia do atentado. Após uma discussão com as vítimas, ele sacou a arma e fez vários disparos contra eles.