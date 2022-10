Moradores isolados após queda de ponte enfrentam maratona para votar no Amazonas

Com a queda da estrutura, a locomoção dos moradores está acontecendo por meio de quatro embarcações que realizam o transporte de margem à margem no local afetado.

Manaus/AM - Moradores de Manaquiri, Autazes, Careiro Castanho e comunidades do outro lado da ponte que desabou no KM 25 da BR-319, estão fazendo uma enfrentando uma verdadeira maratona para votar.

