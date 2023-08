Ministro Dias Toffoli considera que instituição do juiz de garantias é opção legítima

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, ontem, o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 6298, 6299, 6300 e 6305, que discutem as alterações no Código de Processo Penal (CPP) que instituíram o juiz das garantias. Único a se manifestar, o ministro Dias Toffoli considera legítima a opção legislativa de incluir esse regramento no sistema penal. Segundo ele, como a regra é de processo penal, não há violação do poder de auto-organização dos tribunais, pois apenas a União tem competência para propor a instituição desse tipo de alteração. Leia mais em Amazonas Direito.