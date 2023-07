Ministras prometem investimentos para próximas edições do Festival de Parintins

Manaus/AM -

Representando o Governo Federal, as ministras prometeram investimentos para as próximas edições do Festival de Parintins. “Certamente, governador, vamos fazer o possível para ano que vem mostrar para o Brasil inteiro esse espetáculo de Parintins”, declarou Margareth Menezes.

“Com o pedido do governador, o Ministério do Turismo conseguiu aportar um recurso para poder contribuir com essa grande festa”, disse Daniela. “O que mais me alegrou aqui foi ver a valorização dos povos indígenas da Amazônia retratada em ambos os bois”, completou Sônia Guajajara.

Reconhecimentos

Ainda na coletiva, o governador Wilson Lima apresentou os novos troféus que serão entregues para primeiro e segundo lugar, uma obra do artista Lucijones Cursino Monteiro, que substituiu madeira por fibra de vidro; e também anunciou que o número de troféus aumentou de quatro para 24, 12 para cada bumbá, contemplando todos os itens individuais.