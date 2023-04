Ministério da Educação suspende implementação do Novo Ensino Médio

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que vai suspender a implementação do Novo Ensino Médio.

O ministro afirmou que houve erro na condução da reforma do Ensino Médio.

A reforma começou em 2022 e o cronograma previa o fim do processo até 2024. De acordo com o ministro da Educação, a suspensão do calendário permitirá que entidades sejam ouvidas em uma consulta pública que já está aberta.

A medida, segundo Camilo Santana, visa suspender a realização das provas do Enem 2024 com as diretrizes do Novo Ensino Médio.

Daniel Cara, professor e pesquisador na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, explica que a decisão do MEC é fruto de uma pressão exercida por vários setores da área de educação. O especialista exemplifica como a suspensão do cronograma impacta o Enem.

A proposta do Ministério da Educação é aumentar o diálogo com todos os setores envolvidos. E assim, garantir um novo ensino médio adaptado ao mercado de trabalho atual, com ampliação de carga horária e flexibilização do currículo.