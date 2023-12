Menino que nasceu com metade do coração passa por cirurgia

A história de Alexander também é importante porque mostra o progresso que a medicina está fazendo no tratamento de doenças cardíacas. O ventrículo artificial é uma nova tecnologia que pode dar esperança a pacientes com insuficiência cardíaca que não são candidatos a transplantes.

De acordo com o G1, a equipe do InCor decidiu tentar o procedimento experimental, que envolvia o implante de um ventrículo artificial. O ventrículo artificial é um dispositivo que ajuda o coração a bombear sangue.

Alexander passou por três cirurgias cardíacas antes de sua condição piorar em fevereiro de 2023. Ele foi internado no Instituto do Coração (InCor) em São Paulo, onde os médicos lhe deram duas opções: não fazer nada e esperar pela morte, ou tentar um procedimento experimental.

