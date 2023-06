Marido é preso ao tentar matar mulher no Dia dos Namorados em Manaus

Segundo informações de Policiais Militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher saiu correndo pela rua para pedir ajuda dos vizinhos. Ela contou que o suspeito estava com uma faca a ameaçando de morte. A vítima não deu detalhes sobre as ameaças.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.