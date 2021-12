Maraisa expõe barraco no Natal e diz que música com Marília foi para alfinetar Fernando

O Natal foi marcado por um barraco no mundo dos famosos com o fim do namoro de Maiara e Fernando Por após traição do cantor com direito a vídeo e fotos dele com uma mulher mostrando o seio. Neste domingo (27), Maiara e Maraísa se apresentaram em Balneário Camboriú e não deixaram de alfinetar Fernando. a indireta veio aí KKKKKKKKKK as caras e bocas da maraisa é a melhor pic.twitter.com/94idgCnSJI — beatriz (@marilianahi) December 27, 2021 Maraisa, inclusive, revelou que a música “Presepada” foi escrita por ela e Marília Mendonça para Fernando. a maiara falando que a música presepada foi a última composição escrita pela marília junto com a maraisa, e a maraisa falando que elas escreveram a música pra maiara pic.twitter.com/uWInVWoO7t — karen | 10 dias (@apresepada) December 27, 2021 “Foi a última música que a Marília fez. E fizemos para uma pessoa que eu não conheço”, disse Maraísa aos risos apontando para a irmã. Maraisa também expôs o barraco envolvendo a irmão no Natal. “Essa semana está sendo muito emocionante. Começou o barraco, e eu falei: 'Agora começou o Natal da verdadeira família brasileira’”. maraisa explanando o barraco que teve no natal + maiara agradecendo as mulheres lá da frente chamado ela de mulherão da porr4 e dando apoio ela… esse vídeo é T U D O pic.twitter.com/kOHh2eLMzZ — anna || 34 ᴅɪᴀs (@balfecarosella) December 27, 2021

