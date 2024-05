Manipulação de apostas esportivas é tema de encontro de combate ao crime organizado no MPAM

Manaus/AM -O primeiro dia do Encontro do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), sediado no Ministério Público do Amazonas (MPAM), foi encerrado com uma palestra conduzida pelo empresário Juan Matias Méndez, sobre manipulação de apostas esportivas. O evento ocorreu na tarde de quinta-feira (16) no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo.

Méndez, que é diretor da SportRadar, abordou os riscos associados à manipulação de resultados de jogos esportivos e à intervenção do crime, também explicou como são monitorados os movimentos suspeitos em apostas de jogos de campeonatos no Brasil

Durante sua palestra, Méndez delineou quatro pilares para fortalecer o sistema de combate à manipulação e à fraude: educação e prevenção, expansão do monitoramento, investimento em investigação, auditorias de integridade e facilitação de denúncias.

O evento contou com a participação online de Felippe Marchetti, responsável pelas Alianças de Integridade no Brasil da SportRadar, que ressaltou o impacto da manipulação no país, comparando-o a uma epidemia e destacando suas consequências na economia nacional e global.

O Encontro do GNCOC, que acontece nos dias 16 e 17 deste mês, congrega autoridades nacionais e internacionais para discutir estratégias de combate ao crime organizado. Os temas abordados incluem o Sistema Penitenciário Federal, a manipulação de resultados em competições esportivas e o tráfico de drogas na fronteira.