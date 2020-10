Vítimas de acidente de trânsito custam R$ 1,6 milhão a hospitais de Manaus

Manaus/AM - Até o mês de agosto deste ano, os três maiores Prontos-Socorros do Amazonas, João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo, atenderam 6.962 vítimas de acidentes de trânsito, gerando para o Estado um custo de R$ 1,6 milhão com internações, cirurgias e outros procedimentos.

Esses acidentes respondem por boa parte das internações hospitalares e pela maioria dos atendimentos de urgência e emergência das unidades, gerando altos custos sociais, como cuidados em saúde, perdas materiais e despesas previdenciárias, além de grande sofrimento para as vítimas e familiares.

Número de atendimentos

No Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, até agosto, foram 4.255 atendimentos de vítimas envolvidas em acidentes no trânsito, sendo 1.731 relacionados a motocicletas, 187 com carros, 212 por atropelamentos e 435 atendimentos que envolviam o trânsito.

No HPS João Lúcio Pereira Machado, na zona leste, foram atendidas 2.299 vítimas de acidentes de trânsito, desse total, 355 são de acidentes com carros e 1.711 com motos. Já no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, 2.098 vítimas de trânsito foram atendidas na unidade.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada dez atendimentos por acidente de trânsito realizados em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS), oito são envolvendo motociclistas. Dados também mostram que os homens representaram 67,1% dos atendimentos nas unidades de saúde do país e as mulheres 50,1%. Os jovens estão no grupo mais acometido por esses acidentes.