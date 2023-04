Vítima de assalto relata momentos de terror após ser feita refém com família em casa em Manaus

Manaus/AM - Uma vítima, que não quis ser identificada, relatou os momentos de terror que viveu com a família após serem feitos refém por um grupo de assaltantes dentro da própria casa, nesta sexta-feira (7), na Rua Cacique Ângelo Creta, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus.

De acordo com o homem, os suspeitos aproveitaram o momento em que a porta da casa da família estava apenas encostada. “Eles entraram pela porta da frente, porque estava apenas encostada, e eu estava estudando com um amigo meu. Eles renderam primeiro a gente, depois foram ao nosso quarto onde estava a minha esposa e no outro quarto onde estavam os meu pais”, explicou.

A vítima contou que foram ameaçados e seu amigo foi agredido. “Pediram pra deitar no chão, ameaçando todo tempo, dizendo que ia atirar, que ia matar. Bem agressivos, dando chutes, e deram socos no meu amigo que estava deitado no chão. Foi horrível. Uma coisa que não desejo pra ninguém”, detalhou.

Ainda conforme a vítima, pelo menos quatro suspeitos teriam participado do assalto. “No momento que eles deixaram a gente e trancaram a porta da frente pra gente não sair, eu consegui sair pela porta de trás da cozinha, pulei o muro e gritei pro pessoal da rua e disse que estavam assaltando lá em casa”, disse a vítima.

Um vizinho ajudou o homem e o levou até uma viatura da polícia para denunciar o caso. Na ação da polícia, um suspeito foi baleado e preso. O carro da família, um Prisma prata, que foi levado durante o roubo, foi recuperado, assim como uma televisão.

O caso foi encaminhado para uma delegacia.

Leia também:

Criminosos rendem família, fazem a limpa em casa e batem carro das vítimas na fuga em Manaus