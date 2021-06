Viradão para vacinar pessoas a partir de 40 anos começa hoje em Manaus

A partir das 9h de hoje começa o viradão para vacinar pessoas a partir de 40 anos contra covid-19, em Manaus. Serão 32 horas interruptas em pontos estratégicos da cidade.

Ao todo serão 64 locais de vacinação, incluindo 56 salas em UBS que funcionarão das 9h às 17h.

Documentos obrigatórios

Identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

Os pontos de vacinação que farão plantão de 32 horas (de 9h de sábado até 17h de domingo (14) são:

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques - Avenida Constantino Nery, 5001 - Flores

Centro de Convenções de Manaus - Sambódro (Drive-thru e ponto fixo) - Avenida Pedro Teixeira, 2565 Dom Pedro

Arena da Amazônica - Avenida Constantino Nery, 5001 - Flores

Os pontos tradicionais funcionarão das 9h às 17h são:

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola - Rua Gandú, 119 – Cidade Nova

Centro Cultural dos Povos da Amazônia - (Drive-thru e ponto fixo) - Avenida Silves, 2.222- Crespo

Universidade Paulista – Unip (somente sábado, 12/6) - (Drive-thru e ponto fixo) Avenida Mário Ipiranga, 4.390 – Parque 10

Parque Municipal do Idoso (somente domingo, 13/6) - Rua Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

Sesi – Clube do Trabalhador - (Drive-thru e ponto fixo) - Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Estacionamento do supermercado Coema - (Drive-thru e ponto fixo) - Avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Confira as UBS que estarão aplicando vacina contra covid em horário das 9h às 17h no sábado e no domingo.

Zona Leste

UBS Ivone Lima - Rua Luiz Corrente,s/n - Coroado III

Esc. Mun. Honorina Azevedo Vasconcelos - R. Penetração II, 241 - São José Operário

UBS Luiza do Carmo - Estrada da Ceasa, S/N - Vila da Felicidade

Pol. Comte Telles - Rua Natal,s/n - Zumbi

UBS José Avelino Pereira - Rua Cravinho,s/n - João Paulo

UBS Geraldo Magela - Rua I, S/N - Armando Mendes

UBS Guilherme Alexandre - Rua Nova República, 575 - Colônia Antônio Aleixo

UBS Lago do Aleixo - Rua Raoul Foullereau, 112 - Colônia Antônio Aleixo

UBS Nova Esperança - Rua Nova Esperança,s/n - Colônia Antônio Aleixo

UBS Platão Araújo - Rua Barroso,s/n - Puraquequara

UBS Silas Santos - R. Guaporé,s/n - Conj. Castanheiras- São José

UBS Josephina de Mello - R. Cupiúba,s/n - Jorge Teixeira, 3ª Etapa

Clínica da Família Waldir Bugalho R. 7 de setembro, 150 - Jorge Teixeira

UBS Gebes de Medeiros - Av. Pirarucu, 100 - Jorge Teixeira

Instituto das Irmãs de Nossa Senhora do Carmo - R. Dr. Pegoraro, 72 - Zumbi dos Palmares

Clínica da Família Senador Severiano Nunes - R. das Dálias,s/n - Jorge Teixeira I

Zona Norte

UBS Armando Mendes - R. 5,s/n - Conj. Manôa - Cidade Nova

UBS Frei Valério - R. Bom Jesus,s/n - Novo Israel

Pol. Dr. José Antonio Silva - R. Arueiras, 55 - Monte das Oliveiras

UBS Arthur Virgilio - Trav. 10, 3015 - Amazonino Mendes- Novo Aleixo

Pol. Enfª Anna Barreto - Av. Grande Circular,s/n - Monte Sião - Cidade de Deus

UBS José Figliuolo - R. Rio Arinos,s/n, Conj. Viver Melhor - Santa Etelvina

Zona Sul

UBS Japiim - Av. Penetração, 1120, Jap

UBS Lourenço Borghi - Trav. S06 ,s/n - Japiinlândia

UBS Luiz Montenegro - R. Pico das Águas, Beco Abrolhos, 527 - Nossa Senhora das Graças

UBS Megumo Kado - R. Inocêncio de Arújo, 37 - Educandos

UBS Petrópolis - R. Delfim de Souza,s/n - Petrópolis

UBS São Francisco - R. Rodolfo Valle, São Francisco

UBS Theodomiro Garrido - R. São João,s/n - Colônia Oliveira Machado

UBS Theomário Pinto - Trav. 02 de Agosto,s/n - Bairro da União

UBS Vicente Pallotti - R. Apurinã, 279 - Praça 14 de Janeiro

UBS Nilton Lins - Av. Professor Nilton Lins, 3159 - Flores

Pol. Castelo Branco - R. do Comércio,s/n - Parque 10

Clínica da Família Dr. Antônio Reis - R. São Lázaro,s/n - São Lázar

Zona Oeste

Clínica da Família Dr. Raimundo Franco de Sá - Av. V,s/n - Nova Esperança I

Pol. Dr. Djalma Batista - R. 23 de Dezembro,s/n - Compensa II

UBS Mansour Bulbol - Av. Desembargador João Machado,s/n - Alvorada I

Esc. Est. Zulmira Bittencourt - R. 18 de Setembro,s/n - São Jorge

UBS Vila da Prata - R. Ademar de Barros,s/n - Vila da Prata

EMEF Santo Agostinho - R. Tiradentes,s/n - Santo Agostinho

UBS São Vicente de Paulo - R.Jerônimo Ribeiro, 49 - São Raimundo

UBS Ajuricaba - R. Gusmânia,s/n - Conjunto Ajuricaba - Alvorada

UBS Bairro da Paz - Av. Esperança, 51 - Bairro da Paz

Esc. Est. Fueth Paulo Mourão - R. Ajuricaba,s/n - São Jorge

UBS Redenção - R. Olinda, 22 - Redenção

Esc. Est. Antonio da Encarnação - Av. Des.João Machado,s/n, Lírio do Vale

UBS Santo Antônio - R. Lauro Bittencourt,s/n - Santo Antônio

UBS Santos Dumont - R. Com. Norberto Wongall, 434 - Flores