Vila Olímpica retoma gradualmente as atividades em Manaus

ManausAM - A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), deu início à reabertura gradual das atividades esportivas da Vila Olímpica de Manaus e demais praças administradas pela pasta, conforme a Portaria nº 109/2021, publicada no Diário Oficial do Estado. Das medidas estabelecidas, estão definidos critérios para retomada das competições, treinamentos esportivos e práticas esportivas no estado.

Inicialmente, as atividades da Vila Olímpica, localizada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, serão limitadas a 30% da sua capacidade, conforme as medidas gerais de prevenção da disseminação do novo coronavírus para estabelecimentos, trabalhadores, atletas e praticantes.

Entre as atividades retomadas nas praças, está a Escolinha da Vila, que promove a prática desportiva para crianças e adolescentes em diferentes modalidades. Na segunda-feira (02), foram reiniciadas as aulas de futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, tênis de mesa e judô.

Atuando há quatro anos como professor na Escolinha, o faixa Kodansha 6° Dan de judô, David Azevedo, comemora o retorno aos tatames da Vila.

Além da Escolinha, foram ampliadas as atividades da Caminhada Orientada, Aula de Ritmos, treino funcional, e expandidos os horários de disponibilidade dos espaços da Vila Olímpica para as Federações Esportivas do Amazonas realizarem treinos, jogos e competições.

Caminhada Orientada – O projeto desenvolvido dentro da Vila Olímpica de Manaus pelo Governo do Amazonas oferece profissionais da área da saúde para caminhadas e exercícios ao ar livre. Os atendimentos acontecem das 6h às 9h e das 16h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Treino funcional – Os treinamentos realizados sob supervisão dos profissionais de Educação Física da Faar acontecem às segundas e quartas-feiras, em dois horários, das 7h às 8h e das 17h às 18h.

Aula de Ritmos – Os exercícios de dança ocorrem às terças e quintas-feiras em dois horários, das 7h às 8h e das 17h às 18h.