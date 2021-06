Vídeos: confira a movimentação da vacinação neste domingo em Manaus

Manaus/AM - Com alguns postos lotados, contornados por filas longas, em contraste a outros pontos vazios, Manaus dá continuidade ao plantão de vacinação contra a Covid-19, do grupo de 40 a 51 anos, neste domingo (13).

Fila da vacinação em Manaus. Há postos lotados e outros vazios. Saiba mais -> https://t.co/4F85130Xn4 pic.twitter.com/E1bAiyeP9J — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 13, 2021

A ação conta com 57 pontos de atendimento. O "filômetro” disponibilizado pela prefeitura mostra os pontos de menor e maior movimento, facilitando à população escolher a melhor opção perto de casa.

Fila da vacinação no Parque do Idoso. https://t.co/4F85130Xn4 pic.twitter.com/eGZjJxNUre — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 13, 2021

Imagens registradas pelo Portal do Holanda por volta das 13h20 da tarde mostram as longas filas do Parque do Idoso e a pouca movimentação do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

Mais de 100 mil pessoas já foram vacinadas até 12h. Nesta tarde, a imunização segue em ritmo acelerado até às 17h.