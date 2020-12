Videoaula sobre resíduo ensina a decorar garrafa com efeito esfumaçado

Manaus/AM - É retomado a partir desta sexta-feira (4) o projeto Minicursos On-Line, criado com a finalidade de viabilizar o acesso ao conteúdo de oficinas e minicursos de educação ambiental oferecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Suspenso desde agosto por conta do período eleitoral, o projeto chega à 11ª videoaula da série, ensinando a técnica de decoração de garrafa de vidro, com o efeito esfumaçado, e será disponibilizado nas três plataformas digitais (Facebook, Instagram e YouTube) da Semmas e no YouTube da Prefeitura de Manaus.

Na aula, a técnica em Educação Ambiental da Semmas, Francisca Godinho, ensina o passo a passo de como transformar uma garrafa de vidro em uma peça decorativa, utilizando materiais como prime, vela, tinta (pode ser de parede, à base d’água ou de PVA) e papel ou jornal. “O efeito esfumaçado fica muito bonito e é fácil de fazer”, afirma a instrutora Thesca Godinho.

Na videoaula anterior, Godinho ensinou como fazer uma luminária em garrafa de vidro com efeito jateado, num processo simples e rápido. Para a peça, são necessários uma garrafa de vidro transparente, papel Contact, molde para desenho, esponja e luminária do tipo "fio-de-fada".