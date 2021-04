Vídeo: Segurança arrasta menino pelo chão do Shopping Sumaúma em Manaus

“É uma criança sim, eles estão acostumados a pedir, mas não justifica o que ele fez ali, não se pode fazer nem com um animal, quem dirá com um ser humano (...) E mesmo que fosse uma mulher não dava o direito dele arrastar dessa forma, ele tem que chamar a polícia ou o Conselho Tutelar”, diz um dos frequentadores do espaço.

Populares que estavam no local começaram a xingar o homem e saíram correndo para ajudar o menino. Uma grande confusão se formou no shopping e em minutos, o vídeo da agressão viralizou na internet.

