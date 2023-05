Vídeo: Piloto e passageiro são lançados de moto durante acidente em Manaus

Na ocasião, as vítimas estavam em uma moto voltando do trabalho, quando uma motorista bêbada invadiu a contramão e atingiu veículo. A mulher fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Manaus/AM - Um vídeo divulgado neste sábado mostra o momento em que duas pessoas foram arremessadas de uma motocicleta ao serem atropeladas por um carro no bairro Cachoeirinha, na zona sul. O acidente ocorreu no fim da noite da última sexta-feira (26).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.